Manchester City wkrótce ogłosi pierwszy letni transfer. Wszystko dogadane

DAX Images / Alamy Na zdjęciu: Savio

Savio pierwszym wzmocnieniem Manchesteru City

Savinho, znany po prostu jako Savio, należy do City Football Group od 2022 roku, gdy dołączył do francuskiego Troyes. Swój pierwszy sezon w Europie spędził na wypożyczeniu w PSV Eindhoven, natomiast w zeszłej kampanii reprezentował barwy Girony. Wraz z końcem umowy wrócił do Francji, ale nie zagrzeje tam miejsca. Wkrótce ma zostać nowym piłkarzem Manchesteru City.

Fabrizio Romano informuje, że Manchester City jeszcze w tym tygodniu ma ogłosić transfer Savio, który stanie się pierwszym letnim wzmocnieniem Obywateli. Wszystkie dokumenty zostały już podpisane i należy czekać jedynie na oficjalne potwierdzenie. O tym transferze informowano już w lutym tego roku i od tamtej pory nic się nie zmieniło. Skrzydłowy z Brazylii w kolejnej kampanii będzie grał dla drużyny Pepa Guardioli.

20-latek ma za sobą znakomity sezon w barwach Girony. Brazylijczyk był wiodącą postacią tej drużyny i znacznie przyczynił się do jej awansu do rozgrywek Ligi Mistrzów. Dla Girony łącznie rozegrał 41 spotkań: 37 w La Liga i 4 w Pucharze Króla. Zdobył w nich jedenaście goli i zanotował dziesięć asyst. W Manchesterze City będzie rywalizował w składzie z takimi gwiazdami jak Jack Grealish czy Phil Foden, dlatego o miejsce w wyjściowej jedenastce będzie znacznie trudniej.

