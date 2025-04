Manchester City traci ikonę? Transferowy zwrot akcji!

Manchester City wygląda na to, że jest bardzo blisko pożegnania z jednym z kluczowych graczy. Fichajes.net podaje, że realny kierunek na transfer zawodnika, to MLS.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Kevin De Bruyne może zakotwiczyć w Chicago Fire

Manchester City nie może trwającego sezonu zaliczyć do udanych. W związku z tym latem można spodziewać się dużych zmian w kadrze Obywateli. Możliwe są też rozstania, co sugeruje portal Fichajes.net.

Jednym z zawodników, który ma rozstać się z klubem z Etihad Stadium, ma być Kevin De Bruyne. Reprezentant Belgii w ostatnim czasie przed media łączony był z różnymi ekipami. Najnowsze wieści są natomiast takie, że Belg może wylądować w MLS. Hiszpański serwis o tematyce transferowe przekonuje, że Chicago Fire chce mieć piłkarza w swoich szeregach, widząc w De Bruyne idealnego kandydata na lidera drużyny.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Rozstanie belgijskiego zawodnika z Man City wydaje się nieuniknionego według Fichajes.net. De Bruyne ma umowę ważną do końca czerwca. Chociaż w ostatnim czasie zawodnik był wciąż jedną z ważniejszych postaci w drużynie Josepa Guardioli, to wygląda na to, że paliwo drużynie w nowej kampanii będą miały dawać nowe twarze.

109-krotny reprezentant Belgii trafił do angielskiej ekipy w sierpniu 2015 roku. Dołączył do Man City z Wolfsburga za 76 milionów euro. Wcześniej występował między innymi w Chelsea, Werderze Brema czy KRC Genk.

De Bruyne w tym sezonie wystąpił w 33 meczach Obywateli. Strzelił w nich pięć goli. Zaliczył też osiem kluczowych podań. Na boisku spędził natomiast blisko 1900 minut.

