Manchester City ruszył po gwiazdę Bayernu. Przygotowali wielką ofertę

Manchester City dołączył do wyścigu o Michaela Olise - informuje BILD. Francuski gwiazdor ma kosztować nawet 100 milionów euro. Obecnie piłkarz imponuje formą w Bayernie Monachium.

Na zdjęciu: Pep Guardiola

100 milionów euro za Olise! Man City chce gwiazdorskiego duetu

Manchester City będzie walczył o transfer wschodzącej gwiazdy futbolu. Latem przyszłego roku będą chcieli uprzedzić inne zespoły w walce o skrzydłowego Bayernu Monachium. Jak donosi BILD celem angielskiego giganta jest Michael Olise.

Obywatele mieli przygotować ofertę, która w letnim oknie transferowym trafi na biurko włodarzy z Bawarii. Kwota transakcji ma sięgnąć nawet 100 milionów euro. Tyle są w stanie zapłacić za francuskiego piłkarza właściciele Manchesteru City. Serwis Football Insider sugeruje, że na Etihad Stadium chcą stworzyć gwiazdorski duet Michael Olise – Phil Foden.

Olise cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. W grze o pozyskanie 23-latka jest również Liverpool, który widzi w nim potencjalnego następcę Mohameda Salaha. Ze względu na plotki transferowe Bayern Monachium postanowił podjąć odpowiednie kroki, aby zatrzymać piłkarza. Die Roten planują rozpoczęcie rozmów ws. przedłużenia umowy.

Obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku. Na mocy porozumienia gwiazdor inkasuje 12 milionów euro rocznie plus dodatkowe 4 mln euro w formie bonusów. Wbrew medialnym doniesieniom w umowie nie ma klauzuli odstępnego, co działa na korzyść Bayernu.

W trwających rozgrywkach Olise wystąpił w 10 meczach, w których zdobył 5 goli i zanotował 6 asyst. Do Monachium trafił latem 2024 roku z Crystal Palace za 53 mln euro. Łącznie dla zespołu z Allianz Arena strzelił już 25 bramek i zaliczył 29 asyst.