fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala (w środku)

Manchester City jest jednym z klubów, które powalczą o Jamala Musialę

Reprezentant Niemiec nie jest pewny dalszej gry w Bayernie Monachium

Gwiazdor Bawarczyków mógłby kosztować Obywateli ponad 100 milionów euro

Musiala trafi do Premier League? Man City powalczy o transfer

Manchester City ma w tym sezonie spore problemy z obsadą środka pola. Latem dokonano nietrafionych transferów, a nowe nabytki nie grają na tym samym poziomie, co podstawowi zawodnicy. Pep Guardiola jest rozczarowany sytuacją kadrową i zamierzać dokonać poważnych zmian w trakcie najbliższego okienka. Obywatele są łączeni z różnymi nazwiskami, w tym również takimi z najwyższej światowej piłki.

Przykładem takiego gracza jest Jamal Musiala. Manchester City może latem wybrać między nim a Lucasem Paquetą. Przyszłość reprezentanta Niemiec pozostaje niewyjaśniona, bowiem nie godzi się on póki co na podpisanie nowego kontraktu z Bayernem Monachium. Ten obowiązuje tylko do 2026 roku, co dla Bawarczyków jest dość problematyczne, biorąc pod uwagę, że w przeszłości tracili już swoje gwiazdy za darmo.

Bayern nie chce rozstawać się z Musialą, ale może podjąć taką decyzję, jeśli strony nie dojdą do porozumienia. Plan niemieckiego giganta zakłada oczywiście obudowanie składu wokół 21-latka, który jest jednym z największych talentów na świecie.

Jamal Musiala odejdzie z Bayernu? Tak 0% Nie 0% Trudno powiedzieć 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Trudno powiedzieć

Manchester City śledzi rozwój wydarzeń, a latem może złożyć ofertę. Uważa się, że Bayern wycenia swoją gwiazdę na grubo ponad 100 milionów euro.