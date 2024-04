UK Sports Pics Ltd / Alamy Na zdjęciu: Manchester City

Cavan Sullivan to jeden z największych talentów w Stanach Zjednoczonych

To nie przeszło uwadze Manchesteru City, który pozyska 14-letniego pomocnika

Angielski klub uzgodnił już warunki transferu bardzo zdolnego zawodnika

Cavan Sullivan dołączy do Manchesteru City

Zgodnie z najnowszymi informacjami Fabrizio Romano Manchester City wygrał wyścig o podpis Cavana Sullivana. 14-letnia perełka akademii Philadelphii Union dołączy do angielskiego klubu za kilka lat – na razie będzie szlifowała swój talent w obecnym zespole.

Ofensywny pomocnik w USA jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia, a to nie przeszło uwadze zdobywcy Ligi Mistrzów. The Citizens za bardzo zdolnego zawodnika zapłacą tylko milion dolarów, ale zobowiązali się do wypłaty wielu bonusów.

Cavan Sullivan był rozchwytywany na rynku – sytuację młodzieńca miały monitorować również takie drużyny jak Real Madryt, Bayern Monachium czy Borussia Dortmund.