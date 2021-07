Transfer Kane’a nie do zrealizowania? “Nie kupimy napastnika”

Kilka tygodni temu Harry Kane poinformował, że zamierza opuścić Tottenham, by zacząć walczyć o trofea. Głównym kandydatem do sprowadzenia Anglika stał się automatycznie Manchester City, ale Pep Guardiola wyznał, że ceny rynkowe uniemożliwiają jego drużynie sprowadzenie jakiegokolwiek klasowego napastnika w tym okienku.

Manchester City był głównym kandydatem do sprowadzenia Harry’ego Kane’a; wspominano też w kontekście Obywateli o transferze Erlinga Haalanda

Pep Guardiola wyznał jednak, że obecne ceny rynkowe uniemożliwią klubowi sprowadzenie tego lata klasowego napastnika

Manchester City nie sprowadzi napastnika w tym okienku

Gdy Harry Kane w maju ogłosił Tottenhamowi, że zamierza zmienić klub w poszukiwaniu trofeów, naturalnym kandydatem do sprowadzenia Anglika został Manchester City. Podobno Obywatele złożyli nawet Spurs propozycję o wysokości stu milionów funtów. Pep Guardiola w rozmowie z katalońską TV3 wyznał jednak, że tego lata jego klub nie sprowadzi następcy Sergio Aguero.

– Biorąc pod uwagę kwoty na rynku transferowym, nie kupimy żadnego napastnika. To niemożliwe, nie możemy sobie na to pozwolić. Wszystkie kluby mają problemy finansowe, a my nie jesteśmy wyjątkiem. Mamy Gabriela Jesusa i Ferrana Torresa, którzy grali niesamowicie na tej pozycji. Posiadamy też wielu młodych zawodników w akademii, a wiele razy gramy z fałszywą “dziewiątką”. To tylko zwiększa szanse na to, że nie kupimy napastnika przed nowym sezonem. Zrobimy wszystko, co możliwe na rynku transferowym. A jeśli nam się nie uda, wciąż będziemy mieli skład, który wygrał trzy ligi w ostatnich czterech latach i osiągnął finał Ligi Mistrzów – powiedział szkoleniowiec Manchesteru City.

Może to znacznie utrudnić odejście Harry’emu Kane’owi. Anglik jest też, co prawda, łączony z Manchesterem United czy Chelsea, ale te kluby mają inne priorytety transferowe niż kupno środkowego napastnika. Kapitan Synów Albionu już w środę poprowadzi swoją drużynę w walce o finał Euro 2020 w starciu z rewelacją rozgrywek – reprezentacją Danii.

Anglia Dania 1.80 3.50 5.55 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 7. lipca 2021 20:15 .