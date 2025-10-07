Manchester City negocjuje nowy kontrakt gwiazdy. Chce go też Real Madryt

Manchester City przygotowuje się do zintensyfikowania starań o podpisanie z Rodrim nowego, długoterminowego kontraktu. Wszystko przez zainteresowanie ze strony Realu Madryt, o czym donosi serwis "Football Insider".

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Rodri

Real Madryt powalczy o gracza Manchesteru City?!

Manchester City w tym sezonie radzi sobie z pewnością lepiej niż w poprzedniej kampanii, ale to nadal nie jest ten sam zespół, który przyzwyczaił nas do znakomitej gry i wspaniałych wyników. Obecnie w tabeli Premier League piłkarze Obywateli zajmują 5. miejsce w stawce, podobnie jest w Lidze Mistrzów, gdzie po dwóch meczach na ich koncie są cztery punkty.

Niemniej w klubie z niebieckiej części Manchesteru myślą długofalowo i z tego też powodu chcą przedłużyć kontrakt z absolutnie fundamentalną postacią zespołu. Według informacji przekazanych przez serwis „Football Insider”, Manchester City przygotowuje się do zintensyfikowania starań o podpisanie z Rodrim nowego, długoterminowego kontraktu. Ma to związek ze sporym zainteresowaniem gwiazdą ze strony Realu Madryt.

29-letni pomocnik i zdobywca Złotej Piłki z 2024 roku w tym sezonie rozegrał w sumie 11 spotkań i zanotował w nich jedną asystę. Łącznie dla zespołu Pepa Guardioli Rodri rozegrał do tej pory 272 mecze i zdobył w nich 26 goli oraz zanotował 32 asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia Hiszpana na 110 milionów euro. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

