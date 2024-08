Manchester City może wydać 40 milionów i osłabić Chelsea

fot. Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Ben Chilwell z Chelsea na celowniku Manchesteru City

Manchester City w trakcie trwającego okna transferowego pozyskał Savinho. Niemniej działacze giganta Premier League cały czas są w trakcie poszukiwania nowych opcji do drużyny Josepa Guardioli. Ciekawe informacje w sprawie ewentualnego transferu Obywateli przekazał TEAMTalk.

Źródło podaje, że na liście życzeń mistrzów Anglii znalazł się Ben Chilwell. Zawodnik ma za sobą bardzo trudny sezon, na co wpływ miały nie tylko słabe wyniki osiągane przez Chelsea, ale też kontuzja. Ostatnio też nieprzychylne komentarze dotyczące gracza miał wyrażać Enzo Maresca, co miało wzbudzić duże niezadowolenie u piłkarza. Tym samym niewykluczone, że niebawem zawodnik będzie musiał szukać gry w innej ekipie.

Klub ze Stamford Bridge jest gotowy rozstać się z Anglikiem, jeśli pojawi się chętny, który będzie w stanie wyłożyć 40 milionów funtów na transfer. Chelsea jest jednocześnie otwarta na negocjacje, a podobno Man City wykazuje duże zainteresowanie 27-latkiem.

Wiadomo nie od dzisiaj, że gigant ligi angielskiej ma potrzebę, aby wzmocnić się w obronie. Chilwell wydaje się ciekawą opcją dla Manchesteru City. Okno transferowego jest jeszcze otwarte, więc najbliższe dni powinny wyjaśnić, czy władze klubu z Etihad Stadium podejmą się wyzwania związanego ze sfinalizowanego transferu z udziałem piłkarza.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

Chilwell to lewy obrońca, który ma kontrakt ważny z Chelsea do końca czerwca 2027 roku. 21-krotny reprezentant Anglii broni barw The Blues od lata 2020 roku. Wcześniej występował w Leicester City. Chilwell jak na razie wystąpił w 169. spotkaniach Premier League, notując w nich dwanaście trafień i osiemnaście asyst.

Czytaj więcej: Manchester United zarobi 100 milionów euro? Gwiazda może pójść szlakiem Ronaldo