Menedżer Manchesteru City Josep Guardiola wytypował już swojego faworyta na następcę Sergio Aguero. Hiszpański szkoleniowiec najchętniej sprowadziłby do swojego zespołu Erlinga Haalanda, ale ma również inne opcje w przypadku, gdyby transfer Norwega nie był możliwy.

Aguero odchodzi z Manchesteru City

W poniedziałek Sergio Aguero, który jest najlepszym strzelcem Manchesteru City w historii, oficjalnie poinformował, że z końcem sezonu żegna się z klubem. Argentyńczyk opuści Etihad Stadium na zasadzie wolnego transferu, bowiem jego obecna umowa obowiązuje tylko do końca rozgrywek.

Manchester City stanął tym samym przed koniecznością sprowadzenia do zespołu nowego napastnika. Josep Guardiola myślał o tym już od dłuższego czasu, ale wraz z odejściem Aguero będzie zmuszony do wzmocnienia linii ataku. Obywatele nie chcą iść jednak na skróty i zamierzają od razu sięgnąć po piłkarza, który będzie gwarantem wielu bramek.

Haaland priorytetem Manchesteru City

Jak informuje BBC, na pierwszym miejscu listy życzeń Josepa Guardioli znajduje się jeden z najbardziej utalentowanych, ale również najlepszych napastników w Europie – Erling Haaland. Młody Norweg od dawna imponuje formą strzelecką. W klasyfikacji najlepszych strzelców Bundesligi z 21 bramkami na koncie ustępuje jedynie miejsca Robertowi Lewandowskiemu, sam natomiast jest zdecydowanie najlepszym strzelcem obecnej edycji Ligi Mistrzów.

O sprowadzenie 20-letniego Norwega może nie być jednak łatwo. Obecna umowa Erlinga Haalanda z Borussią Dortmund obowiązuje do czerwca 2024 roku, ale według medialnych doniesień znajduje się w nim klauzula z kwotą odstępnego w wysokości 75 milionów euro, która może zostać aktywowana w przyszłym roku. Manchester City z pewnością jednak nie będzie tyle czekał i będzie chciał sprowadzić napastnika już latem tego roku. Nie ma wątpliwości, że przyszłości Haalanda uzależniona jest również od tego, czy Borussii Dortmund uda się zakwalifikować do rozgrywek Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, co na chwilę obecną nie jest takie pewne.

Manchester City musiałby się również liczyć z dużą konkurencją. Nie jest bowiem tajemnicą, że Haaland znajduej się na celowniku wielu czołowych europejskich klubów, w tym Realu Madryt, Barcelony, Chelsea czy Manchesteru United.

Inne opcje Manchesteru City

Erling Haaland nie jest jedynym zawodnikiem łączonym z przenosinami na Etihad Stadium. Wśród kandydatów wymienia się również Harry’ego Kane’a z Tottenhamu Hotspur, którego przyszłość od dawna jest tematem intensywnych spekulacji.

27-letni reprezentant Anglii, choć uważany jest za jednego z najlepszych napastników na świecie, to nie może się pochwalić zbyt wieloma trofeami. Właśnie poszukiwanie sukcesów może skłonić go do opuszczenia Tottenhamu, a taką sytuację z pewnością będzie chciało wykorzystać wiele klubów.

BBC wśród kandydatów wymienia również dwóch zawodników Interu Mediolan – Lautaro Martinez i Romelu Lukaku.