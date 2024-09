Manchester City chce zatrzymać gwiazdę. Rozmowy są w toku

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland, Kevin De Bruyne i Savinho

Kevin De Bruyne może zostać na dłużej na Etihad Stadium

Manchester City w trakcie letniego okienka transferowy nie mógł być pewien przyszłości Kevina De Bruyne. 33-letni Belg, który od lat jest sercem drużyny Pepa Guardioli, był łączony z możliwą przeprowadzką do Al-Ittihad, jednego z czołowych klubów Arabii Saudyjskiej. Przedstawiciele z Bliskiego Wschodu prowadzili intensywne negocjacje z piłkarzem, ale pomocnik nie zdecydował się na ten ruch.

Oglądaj skróty meczów Premier League

De Bruyne zdaniem serwisu “Football Insider” ma przedłużyć kontrakt z Manchesterem City. To oznacza odrzucenie w najbliższych miesiącach lukratywne oferty z Arabii Saudyjskiej. Kiedy tylko umowa zostanie podpisana, będzie to wielkie westchnienie ulgi dla Guardioli, jak i kibiców.

Były zawodnik Chelsea trafił do Man City w 2015 roku za 76 milionów euro. Wcześniej grał w Wolfsburgu. W obecnych rozgrywkach ligi angielskiej zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę w trzech spotkaniach. De Bruyne pełni na boisku rolę kreatora, bez którego sukcesy klubu byłyby trudne do osiągnięcia.

Ważą się też losy samego Pepa Guardioli. Jeśli z The Citizens zdobędzie siódmy tytuł Premier League w ciągu ośmiu sezonów, trudno sobie wyobrazić, co mogłoby jeszcze zmotywować trenera do kontynuowania pracy na Etihad Stadium. Hiszpan także jest związany z klubem do końca tego sezonu.