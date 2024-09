Lewandowski był gotów pomóc Barcelonie. Laporta potwierdza gest Polaka

Robert Lewandowski był gotów przystąpić do negocjacji ws. obniżenia wynagrodzenia. Joan Laporta potwierdził, że napastnik chciał w ten sposób pomóc FC Barcelonie z rejestracją Daniego Olmo.

Źródło: Fabrizio Romano / Barca One

Źródło: Fabrizio Romano / Barca One

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zasugerował Barcelonie obniżkę wynagrodzenia

FC Barcelona podczas letniego okna transferowego musiała mierzyć się z wieloma trudnościami. Jednym z nich był przede wszystkim fakt, że mimo transferu Daniego Olmo klub z Katalonii przez kilkanaście dni nie mógł zgłosić go do rozgrywek w La Liga.

Jak się okazuje, gotowość do pomocy FC Barcelonie zgłosił Robert Lewandowski. Prezydent klubu Joan Laporta w ostatnim wywiadzie wyznał, że kapitan reprezentacji Polski był gotów na znaczący gest. Z jego wypowiedzi wynika, że napastnik zaoferował obniżenie swojego kontraktu. Wszystko po to, żeby klub mógł zgłosić do gry nowego zawodnika, czyli Daniego Olmo.

– Gdy usłyszał, że mamy problemy z Finansowym Fair-Play oraz rejestracją zawodników zaproponował nam obniżenie swojego kontraktu, aby pomóc Barcelonie – powiedział Joan Laporta, cytowany przez Fabrizio Romano.

– Widzę, że jest bardziej zmotywowany niż kiedykolwiek. Potrzebował nowego wsparcia. Jest w dobrej kondycji fizycznej. Jest zaangażowany – ocenił napastnika prezydent klubu Joan Laporta.

FC Barcelona przeprowadziła latem łącznie dwa wzmocnienia. Oprócz świeżo upieczonego Mistrza Europy do klubu dołączył również utalentowany napastnik – Pau Victor. Łącznie Duma Katalonii na letnie transfery wydała 57,7 milionów euro. Podopieczni Hansiego Flicka po 4. kolejkach zajmują 1. miejsce w lidze z dorobkiem 12 punktów.