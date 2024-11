Manchester City jest obecnie faworytem do sprowadzenia Viktora Gyokeresa, o czym donosi dziennik "A Bola". Szwedzki napastnik imponuje formą w tym sezonie ligi portugalskiej.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Manchester City rusza po Viktora Gyokeresa

Manchester City mierzy się obecnie ze sporymi problemami kadrowi. Zespół cierpi na wiele kontuzji, przez co na jakości traci jakość składu oraz wyniki zespołu. Dlatego też władze klubu będą chciały w najbliższym czasie mocno wzmocnić swój zespół i zwiększyć konkurencyjność na kilku pozycjach. Jednym z takich graczy, którzy mogą wzmocnić Obywateli jest Viktor Gyokeres, obecny napastnik Sportingu Lizbona, o czym donosi dziennik “A Bola”. To oni mają być obecnie faworytem do sprowadzenia Szweda.

Według dziennikarzy z Portugalii w kontrakcie fenomenalnego napastnika ze Szwecji zawarta jest klauzula wykupu w wysokości 100 milionów euro. To właśnie kwota tego rzędu pozwoli na sprowadzenie 26-latka do swojego zespołu. Manchester City nie jest jednak jedynym zespołem, który stara się o tego gracza. W grze są także: Manchester United, Arsenal oraz PSG.

Viktor Gyokeres w tym sezonie ma na swoim koncie już 20 goli w 16 meczach. Do tego dołożył także cztery asysty. W sumie w barwach wielokrotnego mistrza Portugalii ma 63 trafienia w 63 meczach, co jest wynikiem absolutnie fantastycznym. Poza tym w kadrze Szwecji jest etatowym graczem, ma na koncie 22 występy w narodowych barwach i 10 trafień. Jego kontrakt ze Sportingiem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 70 milionów euro.

