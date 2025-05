fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ederson i Pep Guardiola

Ederson opuści klub? Następca już wybrany

Manchester City ma za sobą sezon pełen rozczarowań. Po czterech kolejnych mistrzowskich tytułach tym razem Obywatele bardzo szybko wypadli z walki o pierwsze miejsce w Premier League. Kryzys trwał przez kilka miesięcy, więc celem stało się zakwalifikowanie do Ligi Mistrzów. Udało się to osiągnąć, choć w sporych bólach. Teraz gigant z Etihad Stadium skupia się na rewolucji kadrowej, którą zaplanował jeszcze w trakcie sezonu.

Pep Guardiola wspólnie z pionem sportowym zdecydował, że skład musi zostać odmłodzony, aby wrócił na właściwe tory. Po sezonie 2024/2025 odchodzi Kevin De Bruyne, a to dopiero początek. Jego drogą mogą podążyć także Bernardo Silva, Jack Grealish, Mateo Kovacić, John Stones czy Ilkay Gundogan. Manchester City przygotowuje się również do pożegnania z Edersonem, który przez lata był numerem jeden między słupkami.

Brazylijczyk jest kuszony szalonymi zarobkami w Arabii Saudyjskiej. Władze angielskiego giganta spodziewają się, że ten przyjmie propozycje, dlatego wytypowały już jego następcę. Idealnym kandydatem dla Guardioli jest Diogo Costa, którego łączy się z transferem do Premier League od wielu miesięcy.

Portugalczyk prezentuje podobny styl gry do Edersona, ale jest nieco bardziej wyważony. Miał już wyrazić zgodę na przenosiny do Manchesteru City. Klub traktuje go priorytetowo, dlatego FC Porto powinno spodziewać się kontaktu. Costa jest wyceniany na około 75 milionów euro.