Manchester City i Chelsea wkrótce mogą rozpocząć między sobą wojnę transferową. Na celowniku gigantów Premier League znalazł się bowiem Ivan Fresneda ze Sportingu Lizbona - donosi "TEAMtalk".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola oraz Enzo Maresca

Ivan Fresneda na radarze Manchesteru City i Chelsea

Manchester City oraz Chelsea od początku sezonu mają problem z ustabilizowaniem formy. Obecnie w lepszej sytuacji są jednak podopieczni Pepa Guardioli. The Citizens zasiadają bowiem na fotelu wicelidera Premier League i dobrze sobie radzą w Lidze Mistrzów. Londyńczycy natomiast w tygodniu niespodziewanie zremisowali z Karabachem Agdam (2:2).

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Manchester City i Chelsea mają ten sam cel transferowy. W kręgu zainteresowań gigantów Premier League znalazł się Ivan Fresneda, który na co dzień reprezentuje barwy Sportingu Lizbona. Oba kluby poszukują wzmocnień na boku obrony, a młody Hiszpan wydaje się dla nich odpowiednią opcją.

Kontrakt Ivana Fresnedy ze Sportingiem Lizbona obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Portugalczycy mają świadomość, że zatrzymanie Hiszpana na dłużej będzie sprawą bardzo trudną do zrealizowania. Wydaje się zatem, że nadchodzi powoli moment, w którym władze z Estadio Jose Alvalade mogą rozważyć sprzedaż defensora. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje 21-latek.

Ivan Fresneda w obecnym sezonie rozegrał 13 spotkań w koszulce Sportingu Lizbona. Hiszpan nie ma na koncie jeszcze trafienia, ale może pochwalić się dwoma asystami. Portal „Transfermarkt” wycenia defensora na zaledwie osiem milionów euro.