Man City chce pozyskać pomocnika. Ciekawy transfer na horyzoncie

Manchester City zamierza w styczniu ruszyć po skrzydłowego. Jak podaje "TBR Football", na liście życzeń giganta znalazł się Yan Diomande z RB Lipsk.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Yan Diomande na celowniku Manchesteru City

Manchester City po porażce z Aston Villą (0:1) w Premier League, szybko się zrehabilitował, pokonując przed własną publicznością Bournemouth (3:1). Zespół Pepa Guardioli zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli, tracąc sześć punktów do liderującego Arsenalu. W klubie z Etihad Stadium działacze już teraz planują zimowe wzmocnienia.

Według informacji podanych przez portal TBR Football, na celowniku The Citizens znalazł się Yan Diomande z RB Lipsk. Klub z Manchesteru intensywnie poszukuje skrzydłowego, który mógłby wzmocnić zespół w drugiej części sezonu. 18-letni reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej imponuje w Bundeslidze. Jego rozwój nie przeszedł bez echa wśród europejskich gigantów, a Manchester City jest jednym z kilku klubów, które regularnie obserwują jego postępy.

Na ten moment nie ma informacji o rozpoczęciu negocjacji z przedstawicielami zawodnika, jednak zainteresowanie jest poważne. Diomande dołączył do RB Lipsk latem tego roku z CD Leganes za 20 milionów euro.

Diomande w trwającym sezonie zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty w 10 meczach. Jego kontrakt z niemieckim klubem obowiązuje do czerwca 2030 roku. RB Lipsk słynie z rozwijania młodych talentów, a Christopher Nkunku, Dominik Szoboszlai czy Josko Gvardiol potwierdzają, że niemiecki klub ma wyjątkowe oko do młodych gwiazd. Wszystko wskazuje na to, że Yan Diomandé może być kolejnym diamentem, po którego sięgną największe potęgi Europy.