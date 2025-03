Man City chce gwiazdę Bayernu Monachium. Klub musi sięgnąć głęboko do kieszeni

ZUMA Press Inc / dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Vincent Kompany

Pep Guardiola chce pozyskać Michaela Olise

Manchester City chce sprowadzić Michaela Olise z Bayernu Monachium. Pep Guardiola poprosił zarząd klubu, by ściągnąć francuskiego skrzydłowego. Piłkarz jest pochodzenia nigeryjsko-angielskiego, a urodził się w Londynie. Hiszpański menedżer uważa, że 23-latek idealnie wpisuje się w filozofię The Citizens.

Olise błyszczał w barwach Crystal Palace, co skłoniło Bawarczyków do sięgnięcia po Francuza za 53 mln euro. W bieżącym sezonie zdołał strzelić 12 goli i zaliczyć 13 asyst w 36 meczach na wszystkich frontach. Choć 23-latek preferuje grę na prawym skrzydle, to udowodnił swoją elastyczność i może w zespole Vincenta Kompany’ego nieraz występuje jako ofensywny pomocnik.

Guardiola szuka wzmocnień w niemal każdej części boiska. Z pewnością powrót do Premier League może pomóc zawodnikowi zrobić kolejny krok w karierze. Zainteresowanie Man City utalentowanym skrzydłowym nie jest zaskoczeniem, ale Bayern nie zamierza pozbywać się Olise. Angielski gigant musi głęboko sięgnąć do kieszeni, żeby przekonać niemiecki klub do rozstania z czterokrotnym reprezentantem Trójkolorowych. Przypomnijmy, że umowa zawodnika na Allianz Arenie obowiązuje do lata 2029 roku.