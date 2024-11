Manchester City chce gwiazdę Barcelony. Laporta dostał telefon

PressFocus Na zdjęciu: Joan Laporta

Cubarsi w kręgu zainteresowań Man City, Barcelona może zarobić 70 mln

Manchester City to jeden z najbogatszych klubów w Europie. Regularnie kierownictwo The Citiziens kładzie na stół wielkie pieniądze, aby pozyskać zawodnika, na którym im zależy. Przed rokiem wydali prawie 100 milionów euro na Josko Gvardiola, a także po ok. 60 mln na dwie młode gwiazdy, czyli Jeremy’ego Doku i Matheusa Nunesa. Wszystko wskazuje na to, że sporych wydatków na Etihad Stadium należy się nadal spodziewać. Aktualnie w grę wchodzi transfer nastoletniego piłkarza za 70 milionow euro.

Jak przekazał portal Fichajes w kręgu zainteresowań Manchesteru City znalazł się Pau Cubarsi. Obywatele mieli już nawiązać kontakt z Joanem Laportą. Anglicy poinformowali prezydenta FC Barcelony, że są skłonni wyłożyć sporą gotówkę, aby pozyskać 17-latka.

Zainteresowanie środkowym obrońcą przez Manchester City nie może dziwić. Cubarsi na przestrzeni ostatnich miesięcy zaliczył duży rozwój. Ze względu na kontuzję Ronalda Araujo zajął miejsce Urugwajczyka i stał się fundamentalną częścią pierwszego składu.

Fichajes zaznacza, że Cubarsi idealnie pasuje do taktyki Manchesteru City. Guardiola ceni w nim umiejętność wyprowadzania piłki, co tylko podkreśla fakt, że byłby wartością dodaną w zespole Obywateli. Warto zaznaczyć, że cena za środkowego obrońcę z miesiąca na miesiąc może rosnąć jeśli nadal będzie rozwijał się w tak zawrotnym tempie jak ma to miejsce obecnie.

Cubarsi w tym sezonie ma na swoim koncie już 15 spotkań, w których zaliczył jedną asystę. Obecna umowa wiążę go z Barceloną do czerwca 2027 roku.