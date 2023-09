IMAGO / Jeremy Landey Na zdjęciu: Evan Ferguson

Evan Ferguson to jedna z perełek Brighton & Hove Albion

18-latek jest już w dynamice pierwszej drużyny. Ostatnio ustrzelił hat-tricka przeciwko Newcastle United

Według Independent, Irlandczykiem interesuje się Manchester City

Manchester City nie chce przegapić okazji. 18-latek na radarze

Evan Ferguson odgrywa coraz większą rolę w Brighton & Hove Albion. Irlandczyk już w wieku 16 lat zadebiutował w pierwszej drużynie, a w poprzednim sezonie stanowił już istotny element kadry. Strzelał gole i pokazywał się ze świetnej strony. Głośno o napastniku zrobiło się jednak w miniony weekend. 18-latek ustrzelił bowiem swojego pierwszego hat-tricka w Premier League. I to nie przeciw byle komu – te bramki pomogły Mewom pokonać Newcastle United (3:1).

Ferguson jest związany z Brighton, ale niebawem czekać go może prawdziwa pokusa. Independent poinformował bowiem, że na Irlandczyka parol zagiął Manchester City. Trudno przewidzieć, jaką rolę przewidują obecnie dla niego mistrzowie Anglii. Na pozycji napastnika niekwestionowany jest Erling Haaland, a i jego zastępca, Julian Alvarez, gwarantuje odpowiedni poziom. Jeżeli jednak takim talentem interesuje się Pep Guardiola, są spore szanse, że trener zdoła przekonać go do transferu.

Ferguson rozegrał w tym sezonie cztery mecze w Premier League. Strzelił w nich łącznie cztery gole. Portal Transfermarkt wycenia go na 30 milionów euro.

