IMAGO / Isabel Infantes Na zdjęciu: Jorge Vilda

Jorge Vilda stracił pracę w reprezentacji Hiszpanii kobiet

Było to pokłosie tego, że był jednym z największych popleczników wykluczonego poza nawias Luisa Rubialesa

Trener uważa, że jego zwolnienie było niesprawiedliwe

“Mam się na tyle dobrze, na ile można po zdobyciu mistrzostwa świata”

Jorge Vilda niespełna miesiąc temu sięgnął z żeńską reprezentacją Hiszpanii po mistrzostwo świata. Mimo tego we wtorek stracił pracę. Miało to związek z problemami Luisa Rubialesa, który został zawieszony przez FIFA. Na swojej ostatniej konferencji ówczesny prezes RFEF zarzekał się, że nie poda się do dymisji. Zapowiedział z kolei ogromną podwyżkę i nowy kontrakt dla Vildy. Nie ulega wątpliwości, że właśnie trener kobiet był jednym z głównych popleczników Rubialesa. Po zwolnieniu szkoleniowiec udzielił wywiadu Marce.

– Mam się na tyle dobrze, na ile można, po zdobyciu mistrzostwa świata. Myślę, jednak, że zostałem zwolniony niesprawiedliwie. Nie spodziewałem się tego. Zacząłem już przygotowywać pomysły dla drużyny. Widziałem w sobie siłę i chęci, by poprowadzić drużynę w Lidze Narodów i na igrzyskach olimpijskich – powiedział Vilda. Zastąpi go Montse Tome. 41-latka była dotąd asystentką pierwszego trenera. – Pogratulowałem jej. Ma umiejętności, by sprawdzić się dobrze w tej roli. Pozostawiłem charakterystyczny styl gry i świetną metodologię do jej użytku. Niech z tego skorzysta. Jest gotowa, by zrobić to dobrze – dodał Vilda.

Zobacz też: Fani Sevilli sprzeciwiają się transferowi gwiazdy.

Gruzja Hiszpania 10.0 5.60 1.33 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 września 2023 22:09 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin