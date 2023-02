fot. PressFocus Na zdjęciu: Anthony Martial

Manchester United przygotowuje się do poważnych wzmocnień w letnim okienku transferowym. Aby znaleźć potrzebne fundusze, konieczne jest sprzedanie kilku niechcianych zawodników. Erik ten Hag uporządkował już listę nazwisk bez przyszłości na Old Trafford.

Manchester United zamierza latem dokonać poważnych wzmocnień

Najpierw konieczna jest sprzedaż kilku zawodników

Erik ten Hag planuje rozstać się między innymi z Anthonym Martialem i Harrym Maguirem

Man Utd przeprowadzi kolejną rewolucję

Styczniowe okienko w wykonaniu Manchesteru United nie było szczególnie pracowite. Do zespołu dołączyli jedynie wypożyczeni Tom Heaton, Wout Weghorst i Marcel Sabitzer. Angielskie media przekonują, że priorytetem “Czerwonych Diabłów” jest lato, kiedy to ma dojść do poważnych wzmocnień. Na szczycie listy życzeń znajduje się nowy napastnik, który docelowo ma zastąpić Cristiano Ronaldo. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się w szczególności Harry’ego Kane’a oraz Victora Osimhena.

Aby hitowy transfer mógł dojść do skutku, konieczne jest znalezienie niezbędnych funduszy. Erik ten Hag stworzył już listę nazwisk, które nie mają przyszłości na Old Trafford. Znajdują się na niej Harry Maguire, Scott McTominay, Anthony Martial, Donny van de Beek, Eric Bailly oraz Alex Telles.

Najwięcej kontrowersji wywołuje Maguire, który jeszcze do niedawna był podstawowym obrońcą Manchesteru United. Holender odstawił go na początku sezonu, stawiając na innych zawodników. Obie strony doszły do wniosku, że letni transfer jest niezbędny. Maguire ma świadomość, że siedzenie na ławce rezerwowych nie wpłynie dobrze na jego notowania w reprezentacji Anglii.

