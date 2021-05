Manchester United nie zamierza rezygnować z planu pozyskania Jadona Sancho latem. Tym bardziej że Anglik ostatnio wrócił do doskonałej formy. Szczyptę swoich nieprzeciętnych umiejętności skrzydłowy zaprezentował w finale Pucharu Niemiec. The Sun donosi natomiast o planach Czerwonych Diabłów.

Man Utd z ciekawą koncepcją

Manchester United podobno chce przekonać Borussię Dortmund do sfinalizowania transakcji z udziałem Sancho, oferując w zamian Jesse Lingarda. Zawodnik w styczniu został wypożyczony do West Hamu United, gdzie odżył i stał się kluczową postacią ofensywy zespołu Łukasza Fabiańskiego.

Spekuluje się, że niemiecki klub oczekuje za swojego skrzydłowego 100 milionów funtów. Angielscy dziennikarze przekonują z kolei, że władze Czerwonych Diabłów, chcąc obniżyć sumę za Sancho, mogą zaoferować w zamian Lingarda. 28-latek właśnie został wybrany najlepszym piłkarzem kwietnia w Premier League.

Linagard w tym sezonie zaprezentował różne oblicze. Gdy był w szeregach Czerwonych Diabłów, to grał mało. Gdy jednak zimą zdecydował się na przeprowadzkę do teamu z Londynu, to okazał się strzałem w dziesiątkę. 27-krotny reprezentant Anglii wystąpił łącznie w 13 meczach Młotów, w których zdobył dziewięć bramek, a ponadto zaliczył cztery asysty.

Lingard ma kontrakt ważny z Man Utd do końca czerwca 2022 roku. Z kolei do West Hamu jest wypożyczony do końca maja. Rynkowa wartość zawodnika wynosi mniej więcej 10-12 milionów funtów. Godne uwagi jest to, że w dużym stopniu dzięki postawie wychowanka Czerwonych Diabłów team z Londynu ma wciąż szanse na to, aby zakończyć sezon w TOP 4.