Kingsley Coman to jeden z mocniejszych punktów Bayernu Monachium. Zawodnik ma jednak kontrakt tylko do końca czerwca 2023 roku. Na dzisiaj temat jego przyszłości w klubie z Allianz Arena stoi pod dużym znakiem zapytania. Nie brakuje natomiast chętnych na pozyskanie reprezentanta Francji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kingsley Coman

Kingsley Coman jest jednym z najważniejszych zawodników Bayernu Monachium

Francuz ma kontrakt ważny z Bawarczykami do końca czercwa 2023 roku

W mediach nie milkną spekulacje na temat przyszłości 25-latka

Coman wkrótce rozstanie się z Bayernem?

Kingsley Coman w tej kampanii wystąpił łącznie w 11 meczach, notując w nich dwa trafienia i asystę. Od momenty, gdy piłkarz wyleczył kontuzje, wciąż należy do kluczowych postaci w Bayernie.

Francuz nie ukrywa, że jest szczęśliwy w ekipie z Monachium. Mimo wszystko w mediach nie brakuje doniesień na temat ewentualnego transferu piłkarza, który będzie miał miejsce już w styczniu lub latem przyszłego roku.

Real Madryt to jeden z głównych kandydatów do pozyskania Comana. Defensa Central podała, że hiszpańscy giganci są gotowi przeznaczyć na transakcję z udziałem ofensywnego zawodnika Bawarczyka mniej więcej 35 milionów euro. Zwolennikiem transferu z udziałem Comana jest Carlo Ancelotti. Włoch widzi we Francuzie następcę dla Edena Hazarda i Garetha Bale’a.

Innym klubem, który może spróbować pozyskać niebawem Comana, jest Manchester United. Sternicy Czerwonych Diabłów co prawda ostatniego lata pozyskali Jadona Sancho i Cristiano Ronaldo. Niemniej francuski skrzydłowy również znajdował się na celowniku ekipy z Old Trafford. Gdyby transakcja z udziałem Comana doszła do skutku, to możliwe, że Man Utd byłby wówczas zmuszony do rozstania z Marcusem Rahsfordem.

Fakt, że w FC Barcelonie wraz z przybyciem Xaviego Hernandeza nastała nowa era, sprawia, że duża grupa piłkarzy z czołowych klubów europejskich jest łączona z przeprowadzką do klubu z Camp Nou. Jednym z nich jest oczywiście Coman. Na pierwszy rzut oka transakcja z udziałem Francuza do Barcy wydaje się abstrakcyjna. Aczkolwiek, gdyby z klubem rozstał się Ousmane Dembele, to niewykluczone, że szanse na pozyskanie piłkarza Bayernu przez klub La Liga by wzrosły.

Coman jest wyceniany dzisiaj na 55 milionów euro. Zawodnik trafił do ekipy z Monachium z Juventusu. Najpierw na wypożyczenie za siedem milionów euro. Tymczasem w 2017 roku sternicy Bayernu zdecydowali się na wykupienie piłkarza za 21 milionów euro.

