fot. PressFocus Na zdjęciu: Dean Henderson

Harry Kane jest priorytetem transferowym Manchesteru United

Czerwone Diabły chcą wykorzystać Deana Hendersona w negocjacjach z Tottenhamem

Koguty poszukują bramkarza, który zastąpi starzejącego się Hugo Llorisa

Manchester United poświęci bramkarza?

Tego lata nadarzy się znakomita okazja do pozyskania Harry’ego Kane’a. Anglik jest wyraźnie sfrustrowany kolejnym nieudanym sezonem Tottenhamu i realnie rozważa zmianę klubu. Na niekorzyść Kogutów działa ponadto fakt, że kontrakt napastnika obowiązuje tylko do połowy 2024 roku, co w przypadku braku przedłużenia zmusza do sprzedaży już za kilka miesięcy.

Dla Manchesteru United Kane jest wymarzonym wzmocnieniem ataku. Bramkostrzelny reprezentant Anglii znajduje się również na szczycie listy życzeń Bayernu Monachium. To między tymi dwoma klubami rozegra się walka o zakontraktowanie świetnego napastnika. Tottenham wolałby sprzedać swojego gwiazdora do innego kraju, choć on sam może być zainteresowany biciem rekordów strzeleckich w Premier League.

Negocjacje z właściciele londyńczyków nie należą do najprostszych. Manchester United planuje włączyć do rozmów temat transferu Deana Hendersona. Bramkarz przebywa obecnie na wypożyczeniu do Nottingham Forest, a po jego zakończeniu może definitywnie opuścić Old Trafford. Koguty wykazują zainteresowanie Anglikiem, bowiem szukają następcy starzejącego się Hugo Llorisa.

Czerwone Diabły wierzą, że dogadanie przenosin Hendersona pomoże w negocjacjach w sprawie Kane’a.

