dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Matthijs de Ligt

Manchester United rusza po Matthijsa de Ligta

Manchester United w letnim okienku transferowym planuje wzmocnić pozycję środkowego obrońcy, która kuleje na Old Trafford. Przez dłuższy czas celem numer jeden Czerwonych Diabłów był Jarrad Branthwaite z Evertonu. Co więcej, włodarze angielskiego klubu porozumieli się już z 22-letnim stoperem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego.

Problemem jest jednak zaporowa kwota, której za swojego zawodnika oczekują władze The Toffees. Ekipa z Liverpoolu wyceniła bowiem reprezentanta Anglii na 70 milionów funtów. Dlatego Manchester United szuka innej alternatywy, a na jego celownik trafił Matthijs de Ligt z Bayernu Monachium. Według Davida Ornsteina Czerwone Diabły poważnie rozważają transfer holenderskiego defensora.

Dziennikarz brytyjskiego magazynu “The Athletic” dodał, że na razie nie odbyły się żadne rozmowy w tej sprawie, ale 45-krotny reprezentant Oranje staje się coraz bardziej realnym kandydatem do wzmocnienia linii obrony zespołu z Old Trafford. Mimo że kontrakt Matthijsa de Ligta obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, to odejście 24-latka z Bayernu Monachium tego lata jest jak najbardziej możliwe.

Były piłkarz Ajaksu Amsterdam oraz Juventusu w 30 spotkaniach minionej kampanii zdobył 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia mierzącego 189 centymetrów wzrostu stopera na 65 milionów euro. Holender przywdziewa koszulkę bawarskiego giganta od od lipca 2022 roku. Bayern Monachium zapłacił za niego 67 milionów euro.