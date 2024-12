Manchester United może stracić Harry'ego Maguire'a - podaje The Athletic. 31-letnim środkowym obrońcą zainteresowanie wykazuje m.in. jego były klub, Leicester City.

Źródło: he Athletic/CaughtOffside

Manchester United pracuje przedłużeniem kontraktu Anglika

Według doniesień obrońca Manchesteru United, Harry Maguire wzbudza zainteresowanie kilku klubów. Natomiast Czerwone Diabły starają się przedłużyć z nim kontrakt.

Maguire przyciąga uwagę takich klubów jak Napoli, Fenerbahce, a także Leicester City, z którego przeniósł się na Old Trafford w 2019 roku.

Nowy szkoleniowiec Leicester Ruud van Nistelrooy, który niedawno opuścił Manchester po pracy jako tymczasowy trener, ma dobre relacje z Maguire’em. Istnieje więc szansa, że obydwaj panowie mogą znów ze sobą współpracować.

Innym byłym trenerem United zainteresowanym Maguire’em jest Jose Mourinho, aktualny szkoleniowiec tureckiego Fenerbahce.

Defensor może także otrzymać ofertę od Napoli, które kilka miesięcy temu zakontraktowało jego byłego kolegę z drużyny, Scotta McTominaya. Szkot świetnie odnalazł się w Serie A, co mogłoby zachęcić Maguire’a do podobnego ruchu.

31-latek przez pewien czas nie cieszył się zaufaniem w United. Jednak obecnie jest w dobrej formie i często pojawia się na boisku pod wodzą nowego menedżera, Rubena Amorima. W bieżącym sezonie zagrał w 13. spotkaniach.

Harry Maguire całą swoją karierę spędził w angielskich klubach. Swoją przygodę z seniorskim futbolem zaczynał w Sheffield United. Następnie przeniósł się do Hull City, a potem do Leicester. Po dwóch latach w 2019 roku Czerwone DIabły wykupiły go za ponad 80 milionów euro.

