Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Vanderson

Vanderson i Jeremie Frimpong obserwowani przez Manchester United

Manchester United jest bardzo aktywny w trwającym letnim oknie transferowym. Czerwone Diabły pozyskały już Leny’ego Yoro oraz Joshuę Zirkzee, a coraz bliżej przenosin na Old Trafford jest Manuel Ugarte z PSG. Wygląda na to, że angielski klub na tym nie ma zamiaru kończyć zakupów.

O najnowszych planach Manchesteru United informuje brytyjska stacja telewizyjna “Sky Sports”. Erik ten Hag chciałby udoskonalić jeszcze jedną newralgiczną pozycję w składzie swojego zespołu.

Według wspomnianego źródła Czerwone Diabły planują sprowadzić nowego prawego obrońcę. Co więcej, władze Red Devils wytypowały już dwóch kandydatów – Vandersona z AS Monaco i Jeremiego Frimponga z Bayeru Leverkusen. Jeden z tych zawodników na Old Trafford miałby zająć miejsce Aarona Wana-Bissaki.

26-letni wahadłowy wzbudza bowiem zainteresowanie między innymi Milanu, West Hamu United oraz Galatasaray Stambuł. Pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga były młodzieżowy reprezentant Anglii tego lata może więc rozstać się z Manchesterem United. Wychowanek Crystal Palace jest wyceniany na 20 mln euro.

Jeremie Frimpong może przenieść się do drużyny Czerwonych Diabłów za 40 milionów euro, ponieważ tyle wynosi jego klauzula odstępnego. Vanderson byłby natomiast trochę tańszą opcją. Wartość 23-letniego Brazylijczyka jest zbliżona do wyceny Aarona Wana-Bissaki i wynosi około 20 milionów euro.