Man United rusza po pomocnika. Amorim ma trzy opcje

Manchester United skupi się latem 2026 roku na pozyskaniu defensywnego pomocnika. Kandydatów do transferu jest trzech, Na liście życzeń znalazł się m.in. Carlos Baleba - twierdzi The Telegraph.

Baleba, Wharton i Anderson na liście życzeń Man United

Manchester United nie do końca może być zadowolony z działań na rynku transferowym. Latem sprowadzili czterech nowych zawodników: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Senne Lammens i Benjamin Sesko. Celem był także transfer defensywnego pomocnika, lecz ostatecznie taki piłkarz nie trafił na Old Trafford. Plan pozyskania nowej „szóstki” został przełożony zatem na lato 2026 roku.

Nie jest tajemnicą, że głównym celem transferowym będzie Carlos Baleba. Kameruńczyk był przymierzany do Czerwonych Diabłów w minione lato, ale Brighton zażądało ponad 100 milionów funtów, co szybko zamknęło temat.

Na wypadek gdyby nie udało się ściągnąć Baleby w notesie dyrektorów znalazły się jeszcze dwa inny nazwiska. Jedną z opcji ma być Adam Wharton, czyli pomocnik Crystal Palace. Anglik również nie po raz pierwszy łączony jest z Manchesterem United. W jego przypadku mowa jednak o zainteresowaniu ze strony wielu topowych klubów w tym m.in. Manchesteru City.

Kolejnym piłkarzem na liście życzeń jest Elliot Anderson, który również występuje w Premier League. 22-latek świetnie spisuje się w obecnym klubie, czyli Nottingham Forest. Warto przypomnieć, że latem ubiegłego roku Tricky Trees płacili za niego Newcastle 41 mln euro.

Na ten moment Man United po 5. kolejkach zajmuje 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów.