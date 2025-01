Man United szuka napastnika. Cztery nazwiska na liście

Ruben Amorim uważa, że Manchester United potrzebuje nowego napastnika. Jak twierdzi portal The Mirror, na liście życzeń są cztery nazwiska. Wśród nich m.in. Matheus Cunha.

Źródło: The Mirror

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Cunha, David, Mbeumo i Delap na liście życzeń Man United

Manchester United jeszcze przed zamknięciem zimowego okna transferowego chciałby sprowadzić na Old Trafford nowego napastnika. Na chwilę obecną ani Rasmus Hojlund, ani Joshua Zirkzee nie gwarantuje Czerwonym Diabłom odpowiedniej ilości bramek.

Ruben Amorim uważa, że formacja ofensywna Manchesteru United wymaga wzmocnień. Stąd na liście życzeń pojawiło się czterech kandydatów, którzy jeszcze w styczniu mogą dołączyć do klubu. Z informacji portalu The Mirror wynika, że dyrektorzy przyglądają się takim graczom jak: Jonathan David, Liam Delap, Matheus Cunha i Bryan Mbeumo.

W przypadku Davida istnieje szansa, aby pozyskać Kanadyjczyka za darmo. Jego umowa z OSC Lille wygasa wraz z końcem sezonu, więc aktualnie może negocjować z dowolnym klubem na świecie. Z kolei w przypadku Liama Delapa nie wiadomo jak na ewentualny transfer zapatrywaliby się kibice, gdyż 21-latek jest wychowankiem Manchesteru City.

Natomiast ostatnia dwójka kandydatów, czyli Cunha i Mbeumo to piłkarze, o których transfer walczy minimum kilka klubów. Brazylijczyk jest mocno łączony z Arsenalem, zaś faworytem do pozyskania Kameruńczyka obok The Gunners jest Liverpool.

Warto jednak pamiętać, że zanim Manchester United przejdzie do transferowej ofensywy, musi sprzedać kogoś z obecnego składu. W innym przypadku transfery przychodzące są wykluczone ze względu na obecną sytuację finansową.