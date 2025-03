Man United chce gracza Barcelony! Amorim gotów wydać fortunę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Marc Casado ma być kluczowym wzmocnieniem Man United

Manchester United planuje gruntowne zmiany podczas letniego okna transferowego. Ruben Amorim, który przejął rolę trenera Czerwonych Diabłów w ubiegłym roku, chce sprowadzić do klubu zawodników pasujących do jego koncepcji. Duża uwaga ma zostać poświęcona drugiej linii, gdzie wymarzonym celem transferowym został wychowanek akademii FC Barcelony.

Z informacji portalu Fichajes wynika, że Manchester United jest gotów zapłacić fortunę, aby pozyskać Marca Casado. Kwota transferu może sięgnąć nawet 80 milionów euro. Wielkim zwolennikiem sprowadzenia Hiszpana jest Ruben Amorim, który uważa go za idealne wzmocnienie środka pola. 21-latek miałby stworzyć w zespole duet podwójnych rozgrywających u boku Kobbiego Mainoo.

Casado w Barcelonie może liczyć na regularną grę w pierwszym składzie. Natomiast jak zauważa źródło, jego miejsce w hierarchii może ulec zmianie, gdy do zdrowia wróci Marc Bernal, który przed kontuzją był jednym z pierwszych wyborów Hansiego Flicka.

Ten fakt może wpłynąć na rozważenie różnych opcji przez piłkarza, a przed Man United otwiera szanse na przedstawienie zawodnikowi i Barcelonie oferty z gatunku nie do odrzucenia. Casado w bieżącym sezonie wystąpił w 33 meczach, w których zdobył jedną bramkę i zanotował sześć asyst. Obecna umowa pomocnika z Blaugraną obowiązuje do czerwca 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 30 milionów euro.