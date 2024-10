Man United i Chelsea powalczą o młodego Norwega. Przystępna cena

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

22-latek pod okiem angielskich klubów

David Møller Wolfe to lewy obrońca AZ Alkmaar. Norweg jest jednym z podstawowych zawodników tego klubu i swoją dobrą formą wzbudził zainteresowanie kilku gigantów z Premier League.

Manchester United, zespół prowadzony przez Erika Ten Haga wciąż szuka wzmocnienia swojej obrony. Młody i dynamiczny lewy obrońca taki jak Wolfe miałby idealnie pasować do Czerwonych Diabłów.

Norweg może być obiecującym zawodnikiem do rotacji, biorąc pod uwagę, że Luke Shaw dalej byłby główną opcją na lewej obronie.

Chelsea także zamierza wzmocnić swoją defensywę, ponieważ w poprzednich sezonach klub borykał się z kontuzjami na tej pozycji. W ostatnich latach Ben Chilwell miał kilka poważnych urazów, które wykluczały go z gry na dłuższy czas. W rezultacie zmusiło to The Blues do poszukiwania innej opcji na rynku transferowym.

Wolfe może zostać ściągnięty jako przyszły lewy obrońca londyńskiej drużyny w ramach polityki transferowej klubu polegającej na pozyskiwaniu obiecujących młodych zawodników.

AZ Alkmaar miałby zażądać za niego kwoty w wysokości około 12-15 milionów euro. Zespoły z Premier League mogłyby sobie pozwolić na wydanie takiej kwoty.

Zarówno Manchester United, jak i Chelsea obserwują młodego Norwega, którego kwota transferu jest bardzo przystępna. Jego potencjał i wartość transferowa powoduje, że coraz więcej klubów jest zainteresowane podpisaniem młodego obrońcy już w nadchodzącym zimowym okienku transferowym.

