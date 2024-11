Real Madryt zaplanował letnie transfery. Perez chce cztery gwiazdy

Real Madryt latem przyszłego roku planuje wzmocnić niektóre pozycje. Jak podaje dziennik AS Florentino Perez wskazał czterech zawodników. W tym gronie znalazł się m.in. Florian Wirtz.

Źródło: AS

GONZALEZ OSCAR / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Tah, Davies, Alexander-Arnold i Wirtz mają latem trafić do Realu Madryt

Real Madryt w poprzednim letnim oknie transferowym wydał na nowych zawodników mniej niż 50 milionów euro. Na zasadzie wolnego transferu klub wzmocnił Kylian Mbappe. Z kolei za gotówkę drużynę wzmocnili Endrick oraz Joselu. Podobną taktykę Florentino Perez chce zastosować latem przyszłego roku. Prezydent Los Blancos planuje cztery wzmocnienia, z czego aż trzy to piłkarze bez kontraktu.

Jak przekonuje dziennik AS, do Realu Madryt ma trafić trzech zawodników na zasadzie wolnego transferu. Wśród nich znajdują się Jonathan Tah, Alphonso Davies oraz Trent Alexander-Arnold. Zdaniem hiszpańskiego źródła Królewscy chcą pozyskać również Floriana Wirtza. Na pomocnika Bayeru Leverkusen przygotowali kwotę aż 130 milionów euro.

Co ciekawe pod obserwacją Realu Madryt znajduje się również Joshua Kimmich. AS zaznacza jednak, że na chwilę obecną Los Blancos nie planują transferu reprezentanta Niemiec. Natomiast monitorują jego sytuację na wypadek gdyby pierwotny cel do wzmocnienia środka pola nie został zrealizowany.

Transfery nowych zawodników to nie wszystko pod kątem zmian w Realu Madryt. Niewykluczone, że po sezonie Carlo Ancelotti rozstanie się z klubem. W czwartek Eurosport informował nawet o tym, że Xabi Alonso rozstanie się pod koniec czerwca z Bayerem Leverkusen. Ich zdaniem Hiszpan ma zostać następcą 65-latka na Santiago Bernabeu.