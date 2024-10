Man United chce gwiazdę Barcelony. To ulubieniec ten Haga

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Barcelona może stracić De Jonga, Man United znów w grze

Manchester United fatalnie rozpoczął miniony sezon, co pokazuje ich odległa pozycja w tabeli Premier League. Ze względu na kiepski wyniki posada Erika ten Haga wisi na włosku. Choć zarząd Czerwonych Diabłów obdarzył Holendra zaufaniem, to niebawem ich cierpliwość może się skończyć. Każdy następny mecz jest dla 54-latka walką o utrzymanie posady menadżera klubu z Old Trafford.

Erik ten Hag latem otrzymał solidne wzmocnienia, na które nowi właściciele Manchesteru United wydali ponad 200 milionów euro. Mimo to zawodnicy, którzy trafili pod skrzydła byłego trenera Ajaksu Amsterdam, nie pomogli jak dotąd w poprawie wyników. Dlatego nie ma się co dziwić, że osoby odpowiedzialne za transfery wciąż szukają na rynku transferowym nowych zawodników.

Z ostatnich doniesień wynika, że po raz kolejny w gabinetach Czerwonych Diabłów pojawił się temat transferu Frenkiego De Jonga. Według dziennika Sport transakcja z udziałem środkowego pomocnika wydaje się obecnie bardziej realna niż kiedykolwiek. Nie jest tajemnicą, że Barcelona chce obniżyć wartość kontraktu reprezentanta Holandii. Te informacje przekazał również portal El Nacional.cat, który zasugerował, że ten fakt nie spodobał się 27-letniemu piłkarzowi, przez co zdecydował, że odejdzie z klubu.

W związku z tym Manchester United stoi przed świetną okazją, aby zrealizować od dawna zakładany cel transferowy. Frenkie De Jong to jeden z zawodników, o których w przeszłości prosił Erik ten Hag. Obaj panowie znają się z czasów wspólnej pracy w Ajaksie. Dodatkowo jeden z czołowych pomocników na świecie to ulubieniec holenderskiego menadżera.