Manchester United dołączył do walki o pozyskanie utalentowanego skrzydłowego. Jak podaje Daily Express na radarze znalazł się Jamie Gittens z Borussii Dortmund.

Mark Pain / Alamy, ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim i Vincent Kompany

Jamie Gittens na celowniku Man United i Bayernu Monachium

Manchester United w letnim oknie transferowym będzie chciał pozyskać nowego zawodnika na pozycję skrzydłowego. Wynika to przede wszystkim z faktu, że niebawem klub opuścić może Marcus Rashford. Ponadto pod znakiem zapytania stoi przyszłość Antony’ego oraz Jadona Sancho. Z kolei Alejandro Garnacho od kilku dni łączony jest z transferem do Serie A, gdzie zabiega o niego SSC Napoli.

Uwagę włodarzy z Old Trafford przykuł Jamie Gittens. Według wieści portalu Daily Express skrzydłowy Borussii Dortmund został uznany za cel transferowy Czerwonych Diabłów. Finalizacja transakcji nie będzie jednak łatwa, gdyż Anglik trafił także pod lupę Bayernu Monachium.

Co więcej, przedstawiciele Bawarczyków spotkali się otoczeniem Gittensa mając na uwadze złożenie oferty bezpośrednio przed zakończeniem sezonu. Źródło sugeruje, że przyszłość 20-latka zależy od postawy Borussii Dortmund w Bundeslidze. Jeśli podopieczni Nuriego Sahina nie zakwalifikują się do Ligi Mistrzów, wtedy być może reprezentant Anglii do lat 21 złoży prośbę o transfer.

Gra w europejskich pucharach to kolejny minus po stronie Manchesteru United. Czerwone Diabły są dalekie od uzyskania promocji do Ligi Mistrzów przez słabą postawę w Premier League. Aktualnie zespół Rubena Amorima zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli.

Gittens w bieżącym sezonie uzbierał 26 spotkań, w których zdobył 11 goli i zanotował 5 asyst. Umowę z BvB ma ważną do czerwca 2028 roku. Transfermarkt wycenia go na 50 milionów euro.