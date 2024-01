Florian Wirtz jest rozchwytywany przez największe kluby na świecie. Latem Niemiec może być dostępny do kupienia. Manchester City zapowiada rywalizację z Bayernem.

Źródło: The Athletic

fot. Imago/Laci Perenyi Na zdjęciu: Florian Wirtz

Manchester City i Bayern Monachium to główni faworyci w walce o Floriana Wirtza

Talent niemieckiej piłki może być dostępny do kupienia po sezonie

Bayer Leverkusen wycenia swojego lidera ofensywny na gigantyczne pieniądze

Gdzie trafi Wirtz? Bayern i Man City zapowiadają intensywną rywalizację

Florian Wirtz od lat pozostaje na listach życzeń największych klubów w Europie. Bayern Monachium ze szczególną uwagą śledzi jego poczynania i rozwój, kilkukrotnie robiąc podejście pod hitowy transfer. Za każdym razem Bawarczycy zderzali się ze ścianą, gdyż ofensywny pomocnik nie wykazywał pośpiechu i pragnął na dłużej pozostać w Bayerze Leverkusen.

Media są zgodne, że transfer z udziałem Wirtza zbliża się wielkimi krokami. W obecnym sezonie Aptekarze spisują się fenomenalnie i mogą nawet zagrozić Bayernowi w walce o tytuł. 14-krotny reprezentant Niemiec udowadnia, że stać go na bycie liderem zespołu aspirującego do gry o najwyższe cele. We wszystkich rozgrywkach zgromadził osiem trafień i dwanaście asyst.

Zimą takowa transakcja nie wchodzi w grę. Wirtz będzie dostępny najwcześniej latem, a Bayer liczy na kwotę znacząco przekraczającą barierę 100 milionów euro. Do tej pory Bayern stawiany był w roli wyraźnego faworyta, jeśli chodzi o szanse na pozyskanie utalentowanego Niemca. Przechytrzyć krajowego giganta planuje natomiast Manchester City, a w szczególności Pep Guardiola, który jest zauroczony umiejętnościami 20-latka. Mistrzowie Anglii dysponują nieograniczonymi funduszami, a po sezonie może znaleźć się miejsce w ich składzie, gdyż pod znakiem zapytania stoi przyszłość takich graczy, jak Kevin De Bruyne czy Bernardo Silva.

