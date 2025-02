Man City dołączył do Barcelony. Trwa wyścigu o duży transfer

Manchester City dołączył do FC Barcelony w wyścigu o transfer Daniela Munoza - informuje serwis Antena 2. Trzecim klubem w grze jest Chelsea.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola i Hansi Flick

Daniel Munoz na radarze Barcelony, Man City i Chelsea

Manchester City intensyfikuje działania w kierunku pozyskania Daniela Munoza z Crystal Palace. Obywatele w styczniu pożegnali Kyle’a Walkera, który przeniósł się do Milanu. W związku z tym Pep Guardiola rozpoczął poszukiwania godnego następcy Anglika.

Jednak Manchester City nie jest jedynym klubem, który zwrócił uwagę na kolumbijskiego piłkarza. FC Barcelona również wykazuje zainteresowanie wzmocnieniem sił na prawej stronie obrony. Duma Katalonii, mimo że znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, to stara się aktywnie działać na rynku, aby zwiększyć konkurencję w składzie Hansiego Flicka.

Zobacz wideo: Teoria spiskowa wokół Wojciecha Szczęsnego

Jak donosi kolumbijska stacja Antena 2, Daniel Munoz cieszy się jeszcze zainteresowaniem ze strony Chelsea, co tylko potwierdza jego rosnącą reputację na europejskiej scenie piłkarskiej. Na ten moment wiele wskazuje na to, że jego czas na Selhurst Park dobiega końca. Drzwi do dużego transferu powoli otwierają się przed Kolumbijczykiem i trudno sobie wyobrazić, aby nie skorzystał z nadarzającej się okazji.

Daniel Munoz wydaje się gotowy do wejścia na nowy poziom w swojej karierze. To duże wyzwanie dla Crystal Palace, które zapewne chciałoby zatrzymać zawodnika u siebie. Orły muszą teraz się zastanowić, czy klub potrzebuje bardziej pokaźnego zastrzyku gotówki, czy też sprawdzonego zawodnika.