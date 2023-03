Jordan Majchrzak ostatnio zadebiutował w pierwszym zespole AS Romy. Włosi coraz poważniej rozważają wykupienie Polaka na stałe, co dałoby solidny zastrzyk gotówki Legii Warszawa.

Latem Legia Warszawa wypożyczyła Jordana Majchrzaka do AS Roma. Włosi zapłacili za tę transakcję sto tysięcy euro

Niedawno młody Polak zadebiutował w pierwszym zespole Giallorossich

Rzymianie chcą wykupić 18-latka. Będą zatem musieli dopłacić Wojskowym kolejne 700 tysięcy euro

Majchrzak coraz bliżej pozostania w Romie, Legia się cieszy

Jordan Majchrzak przeżywa obecnie świetny okres w swojej krótkiej karierze. Ubiegłego lata 18-letni Polak opuścił drugą drużynę Legii Warszawa, by dołączyć do primavery AS Roma. Napastnik zdołał w nieco ponad pół roku zrobić na tyle dobre wrażenie na Jose Mourinho, że ten niedawno pozwolił mu zadebiutować. Majchrzak rozegrał niespełna kwadrans spotkania Serie A przeciwko Sassuolo (3:4).

Latem Giallorossi zapłacili Wojskowym za wypożyczenie sto tysięcy euro. Już zimą Włosi poważnie rozważali wykupienie nastolatka na stałe. Jak donosi TVP Sport, ze względu na uiszczoną wcześniej kwotę, usiłowali negocjować warunki pierwotnej umowy. Legia nie dała się jednak zbić z pantałyku. Oczekują, że jeśli 18-latek na stałe przeniesie się do Wiecznego Miasta, na ich konto trafi kolejnych 700 tysięcy euro. W przyszłości ta kwota może się jeszcze zmniejszyć. W kontrakcie zawarto bowiem szereg bonusów. Jeden dotyczył wspomnianego już debiutu, a inny zależy od tego, czy Polak rozegra w pierwszym zespole dziesięć meczów.

