Legia Warszawa poinformowała, że podpisała kontrakt z Mahirem Emrelim. Reprezentant Azerbejdżanu podpisał trzyletni kontrakt z Wojskowymi.

Legia Warszawa poinformowała o zakontraktowaniu nowego napastnika

Mahir Emreli podpisał trzyletnią umowę

Reprezentant Azerbejdżanu pięciokrotnie sięgał po mistrzostwo swojego kraju z Karabachem

Mahir Emreli nowym zawodnikiem Legii Warszawa

Kilka dni temu Legia Warszawa informowała, że Mahir Emreli przejdzie testy medyczne przed ostatecznym transferem. Jak się okazało, owe testy nie okazały się przeszkodą na drodze do podpisania umowy. 23-latek pozostanie na Łazienkowskiej do 2024 roku.

Oficjalnie. Mahir Emreli piłkarzem Legii Warszawahttps://t.co/ANWyqW437t — Legia.Net (@LegiaNet) June 8, 2021

– Najważniejszy powód, dla którego przyszedłem do Legii, to regularna walka o tytuł i chęć rozwoju klubu dzięki grze w europejskich pucharach. Polska liga jest lepsza niż azerska i wiem, że występując w niej poprawię swoje umiejętności. Mam wielką chęć już dołączyć do kolegów na treningu – powiedział sam zainteresowany po ogłoszeniu transferu.

Spore nadzieje z nowym nabytkiem wiąże także dyrektor sportowy klubu.

– Po długich, kilkumiesięcznych rozmowach i negocjacjach, cieszę się, że Mahir dołączy do naszej drużyny. Jest piłkarzem, który pod względem technicznym, zrozumienia gry i dążenia do strzelania goli, będzie pasował do naszego zespołu. Liczę na jego doświadczenie międzynarodowe, które pomoże nam dotrzeć do europejskich rozgrywek – powiedział Radosław Kucharski.

23-latek dostanie koszulkę z numerem jedenastym.

Za Emrelim udana kariera w Azerbejdżanie. W latach 2016-2020 pięciokrotnie zostawał mistrzem kraju z Karabachem, a w sezonie 2018/19 sięgnął również po koronę króla strzelców. W ostatniej kampanii również regularnie trafiał do bramki rywala – w 22 ligowych meczach strzelił 18 goli.