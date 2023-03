Harry Maguire latem najprawdopodobniej opuści Old Trafford. Manchester United poszukuje funduszy na wzmocnienia, a jedną z opcji jest sprzedaż angielskiego obrońcy. Cieszy się on natomiast zainteresowaniem ze strony Newcastle United.

Harry Maguire jest na wylocie z Manchesteru United

Do rozstania powinno dojść już w trakcie letniego okienka transferowego

Faworytem do pozyskania reprezentanta Anglii jest w tej chwili Newcastle United

Miękkie lądowanie reprezentanta Anglii?

Harry Maguire i Manchester United to związek, który zmierza do nieuniknionego zakończenia. Anglik przez lata był jednym z najczęściej krytykowanych zawodników przez kibiców Czerwonych Diabłów, a w obecnym sezonie Erik ten Hag wyraźnie go odstawił. Były obrońca Leicester City gra niewiele, co jest jedną z przyczyn zbliżającego się rozstania.

Drugą, w zasadzie najważniejszą, są poszukiwania funduszy przez klub z Old Trafford. Manchester United zamierza przeprowadzić latem poważne wzmocnienia, lecz póki co nie ma na nie wystarczająco pieniędzy. Jedną z opcji jest sprzedaż właśnie reprezentanta Anglii.

Władze Czerwonych Diabłów mają świadomość, że nie odzyskają pełnej kwoty, którą zainwestowali w 2019 roku. Wówczas zapłacono za niego aż 87 milionów euro.

Najprawdopodobniej Maguire zaliczy miękkie lądowanie i pozostanie w Premier League. Faworytem do pozyskania go jest Newcastle United, które walczy o udział w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Znajduje się on również na liście życzeń West Hamu, choć to Sroki są zdecydowanie bliższe transferu.

