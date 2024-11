SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Mads Hermansen

Mads Hermansen łączony z Chelsea

Aktualnie Enzo Maresca dysponuje na pozycji bramkarza Robertem Sanchezem oraz Filipem Jorgensenem. Pierwszym wyborem szkoleniowca Chelsea jest Hiszpan, aczkolwiek Duńczyk również otrzymuje swoje szanse. W Londynie nie wykrystalizował się jeszcze podstawowy golkiper, który gra od deski do deski w każdym spotkaniu. Zatem wygląda na to, że włoski trener nie jest do końca przekonany do obu zawodników.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Według najnowszych informacji brytyjskiego portalu “GiveMeSport” Chelsea rozgląda się na rynku za nowym bramkarzem, a uwagę londyńskiego klubu przykuł Mads Hermansen, który na co dzień stoi między słupkami Leicester City. Pozyskanie 24-letniego Duńczyka nie będzie łatwym zadaniem, gdyż Lisy są bardzo zadowolone z jego postawy i będą oczekiwały wielkich pieniędzy za swojego piłkarza.

Zdaniem wspomnianego portalu ewentualna przeprowadzka Madsa Hermansena na Stamford Bridge jest bardziej prawdopodobna podczas letniego okienka transferowego, aniżeli w trakcie zimowego okna. Chelsea najprawdopodobniej musiałaby wyłożyć na stół około 35 milionów funtów. The Blues z pewnością mają odpowiednie zasoby finansowe, żeby sfinalizować transfer młodego golkipera.

Mads Hermansen z powodzeniem występuje w barwach Leicester City od początku lipca 2023 roku, gdy przeniósł się na King Power Stadium za niespełna 8 milionów euro ze swojego macierzystego zespołu, czyli Brondby IF.