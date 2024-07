Romelu Lukaku zrobił ważny krok w kierunku transferu do SSC Napoli. Jak informuje Ben Jacobs z "talkSPORT", gwiazdor reprezentacji Belgii zgodził się na znaczną obniżkę pensji, by umożliwić transfer do zespołu prowadzonego przez Antonio Conte.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku naciska na transfer do Napoli

Romelu Lukaku od wielu tygodni wymieniany jest jako główny cel transferowy Napoli. Belg ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu w AS Romie, ale Giallorossi nie zdecydowali się na jego wykup i napastnik wrócił do Chelsea. Lukaku nie jest jednak brany pod uwagę w zespole w The Blues, a on sam wolałby kontynuować karierę w Serie A. Wszystko wskazuje, że będzie to Napoli.

Transfer Lukaku do Napoli znacznie przybliżyło zatrudnienie Antonio Conte w zespole Azzurrich. Włoski szkoleniowiec miał już okazję pracować z Belgiem w Interze Mediolan i uważa go za kluczowego zawodnika. Lukaku w Neapolu ma zastąpić Victora Osimhena, który prawdopodobnie latem odejdzie z klubu i pozostawi po sobie dużą wyrwę w składzie.

Romelu Lukaku jest zdecydowany na przenosiny do Napoli. Jak informuje Ben Jacobs z “talkSPORT”, napastnik chcąc ułatwić sfinalizowanie transferu zgodził się na znaczną obniżkę pensji. Ponadto zaakceptował już trzyletnią umowę zaproponowaną przez włoski klub.

Chelsea najchętniej włączyłaby Romelu Lukaku do wymiany za Victora Osimhena. To pozwoliłoby The Blues na znacznie obniżenie kosztów pozyskania Nigeryjczyka. Jednak napastnik Napoli jest łączony również z Paris Saint-Germain, a media przekonywały, że nawet zgodził się na warunki kontraktu proponowane przez Francuzów. Z tego powodu trudno w tym momencie przewidzieć ostateczne rozstrzygnięcie tej sagi.

