PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Jak donoszą angielskie i włoskie media, poniedziałkowe rozmowy pomiędzy reprezentantami Chelsea oraz Interu Mediolan zaprocentowały. Niebawem Romelu Lukaku powinien zostać wypożyczony do drużyny Nerazzurrich. Włosi zapłacą za tę transakcję ponad dziewięć milionów euro.

Romelu Lukaku już w grudniu rozpoczął swój flirt z Interem Mediolan. Wszystko wskazuje na to, że Belg dopnie swego

W poniedziałek Chelsea i Inter przez trzy godziny negocjowały wypożyczenie napastnika

Porozumienie jest ponoć o krok. The Blues otrzymają dziewięć milionów za rok usług swojego niewypału transferowego

Lukaku o krok od powrotu do “domu”

Jedna z najdziwniejszych sag transferowych tego lata zdaje się zbliżać ku końcowi. Już w grudniu Romelu Lukaku rozpoczął swoiste negocjacje z Interem Mediolan. Zaledwie kilka miesięcy po transferze do Chelsea twierdził, że jest nieszczęśliwy i marzy o powrocie do Włoch. Belg stracił miejsce w wyjściowym składzie u Thomasa Tuchela, a gdy już dostawał swoje szanse, prezentował kiepską dyspozycję.

Nowy właściciel The Blues stwierdził, że z niewolnika nie ma pracownika. Reprezentanci londyńskiego klubu w poniedziałek przez trzy godziny rozmawiali ze swoimi odpowiednikami z Interu Mediolan. Nerazzurrich nie stać, by ponownie wykupić gracza, który rok temu dał na sobie zarobić 113 miliony euro. W grę wchodzi jedynie wypożyczenie. Dwie strony zdołały w trakcie wspomnianych godzin dojść do porozumienia. 29-latek trafi na rok do Interu, a Chelsea otrzyma w zamian dziewięć milionów euro. Póki co nie wiadomo, czy w umowie zawarta zostanie opcja wykupu piłkarza po sezonie.

The Blues już szukają zastępstwa w ofensywie. Priorytetem dla Tuchela jest Raheem Sterling. Manchester City nie wypuści Anglika za mniej niż 60 milionów euro – tym bardziej do bezpośredniego rywala.

Lukaku w minionym sezonie rozegrał 44 spotkania. Strzelił w nich zaledwie 15 goli.

