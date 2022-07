PressFocus Na zdjęciu: Luis Sinisterra

Luis Sinisterra oficjalnie został zaprezentowany jako nowy zawodnik Leeds United. Reprezentant Kolumbii, który dotychczas reprezentował holenderski Feyenoord Rotterdam, podpisał pięcioletni kontrakt.

Luis Sinisterra oficjalnie został zawodnikiem Leeds United

Kolumbijczyk podpisał pięcioletni kontrakt

Skrzydłowy kosztował ekpię z Ellan Road 25 mln euro

Luis Sinisterra zawodnikiem Leeds United

Leeds United w oficjalnym komunikacie nie ujawnia kwoty odstępnego, jednak zdaniem Fabrizio Romano Anglicy zapłacili za Kolumbijczyka 25 mln euro plus bonusy. Transfer był spodziewany już od kilku dni.

Sinisterra rozpoczął karierę w swojej ojczyźnie w Once Caldas, a seria imponujących występów doprowadziła do tego, że został kupiony przez Feyenoord latem 2018 w wieku zaledwie 19 lat. Skrzydłowy regularnie występował w drużynie z Rotterdamu do lat 21 i zaliczył siedem występów w dorosłej drużynie podczas swojego debiutanckiego sezonu na De Kuip, zanim na stałe zadomowił się w pierwszym zespole podczas sezonu 2019/20.

Ostatni sezon był jak do tej pory jego najlepszy w karierze. Sinisterra zaliczył 49 występów we wszystkich rozgrywkach dla ekipy z Eredivisie, pomagając im zająć trzecie miejsce w lidze i dotrzeć do finału Ligi Konferencyjnej UEFA. Kolumbijczyk miał też świetne indywidualne statystyki: 23 gole i 14 asyst.

– Bardzo się cieszę, że dołączyłem do tego wspaniałego klubu z piękną historią i niesamowitymi kibicami. Teraz chcę czerpać radość z możliwości pobytu tutaj. Słyszałem wiele rzeczy o atmosferze na stadionie. Nie mogę się doczekać, aby doświadczyć tego na własnej skórze. Możliwość zagrania w Premier League była moim marzeniem od dziecka – powiedział Sinisterra podczas oficjalnej prezentacji.

Zobacz również: Tottenham wypożyczy obrońcę Barcelony. Fabrizio Romano ogłasza słynne: “Here we go”