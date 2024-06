Luis Enrique traci cierpliwość. Dwie gwiazdy PSG na wylocie

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Manuel Ugarte i Milan Skriniar niepewni przyszłości w PSG

Sezon 2023/2024 był dość solidny w wykonaniu PSG, które wygrało mistrzostwo Francji i dotarło do półfinału Ligi Mistrzów. Jednak to nie zadowala Nassera Al-Khelaifiego, ponieważ głównym celem paryżan od kilku lat jest znaczący sukces na arenie międzynarodowej. W związku z tym w drużynie ponownie może zajść kilka zmian.

Paris Saint-Germain obdarzyło zaufaniem Luisa Enrique, który ma mieć wpływ na budowanie kadry na sezon 2024/2025. Ponoć Hiszpan jest niezadowolony z poczynań dwóch zawodników, a mianowicie Milana Skriniara i Manuela Ugarte. O Urugwajczyku już informowaliśmy, zaś skreślenie Słowaka to niemałe zaskoczenie.

Skriniar trafił do PSG w 2023 roku, gdy za darmo opuścił Inter Mediolan. Piłkarz rozegrał zaledwie 32 mecze w całym sezonie, co nie może zadowalać kibiców i sztabu szkoleniowego. Głównym tego powodem była kontuzja stawu skokowego, przez którą Słowak opuścił aż 17 spotkań.

Po kontuzji środkowy obrońca nie wrócił do najlepszej dyspozycji i właśnie to skłania PSG do sprzedaży zawodnika. Według Foot Mercato transferem defensora interesują się tureckie kluby, które muszą się liczyć z wydatkiem w okolicach 30 milionów euro. Na tyle Skriniara wycenia serwis Transfermarkt.

