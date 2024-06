Luis Diaz priorytetem FC Barcelony. Tanio nie będzie

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Luis Díaz

Luis Diaz głównym kandydatem do wzmocnienia ofensywy Barcelony

FC Barcelona chce wzmocnić lewe skrzydło tego lata, ale sytuacja finansowa klubu utrudnia działania na rynku transferowym. Katalończycy dążą do pozyskania zawodnika, który będzie w stanie przełamywać defensywę przeciwników na lewej flance, co jest jednym z głównych priorytetów na zbliżające się okienko transferowe. Jednym z nazwisk na liście życzeń Blaugrany jest skrzydłowy Liverpoolu i reprezentacji Kolumbii, Luis Diaz. Według “Mundo Deportivo”, Diaz jest najbardziej pożądanym kandydatem do wzmocnienia lewej flanki przez dyrektora Barcelony, Deco.

Deco ceni Diaza za jego doświadczenie zdobyte na najwyższym poziomie zarówno podczas pobytu w FC Porto, jak i Liverpoolu. Jednak 27-letni Kolumbijczyk ma kontrakt z The Reds, co oznacza, że jego transfer nie będzie tani. Ponadto podpisanie kontraktu z Luisem Diazem będzie możliwe tylko w przypadku sprzedaży przez Blaugranę Raphinhi za dużą sumę. Brazylijczyk cieszy się dużym zainteresowaniem w Anglii i Arabii Saudyjskiej, a ponadto został wskazany jako gracz najłatwiejszy do wytransferowania do innego klubu.

Jeśli Barcelona nie będzie w stanie sprzedać Raphinhi, transfer Diaza najpewniej również nie wypali z uwagi na ograniczone możliwości finansowe. W takim przypadku klub skupi się na alternatywie, jaką jest Nico Williams. Skrzydłowy Athletic Club i reprezentacji Hiszpanii jest spodziewany jako tańsza opcja niż gwiazda Liverpoolu, ponieważ jego klauzula wykupu wynosi 58-60 milionów euro.

