Lucas Hernandez kilka dni temu osiągnął wstępne porozumienie ws. transferu do Paris Saint-Germain. Jak podaje Santi Aouna, sam piłkarz jest zdecydowany na przeprowadzkę, ale Bayern Monachium wciąż stara się przekonać swojego zawodnika do pozostania.

IMAGO / Philippe Ruiz Na zdjęciu: Lucas Hernandez

Rozmowy na temat nowego kontraktu Lucasa Hernandeza zostały wstrzymane

Środkowy obrońca prowadzi z kolei zaawansowane negocjacje z PSG

Thomas Tuchel stara się nakłonić stopera do zmiany decyzji

Lucas Hernandez wróci do ojczyzny? PSG naciska na francuskiego obrońcę

Bałagan na stanowiskach dyrektorskich w Bayernie Monachium sprawił, że przyszłość niektórych zawodników stanęła pod znakiem zapytania. Jednym z nich jest Lucas Hernandez, który jeszcze niedawno był blisko przedłużenia umowy z Bawarczykami.

Niepewność w gabinetach na Allianz Arena wykorzystać pragnie jednak Paris Saint-Germain, które przedstawiło już ofertę kontraktu wszechstronnemu defensorowi. Co więcej, 33-krotny reprezentant Francji osiągnął wstępne porozumienie z mistrzem Ligue 1.

Według Floriana Plettenberga, na transfer Lucasa Hernandeza ma naciskać sam prezes PSG, Nasser Al-Khelaifi. Były piłkarz Atletico Madryt jest zdecydowany na przeprowadzkę do Paryża, ale Thomas Tuchel ciągle próbuje namówić go do pozostania na Allianz Arena.