Chelsea planuje wzmocnić środek obrony. Oto priorytet londyńczyków

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Loic Bade

Loic Bade na szczycie listy życzeń Chelsea

Jednym z głównych celów Chelsea podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie najprawdopodobniej wzmocnienie środka obrony. W obecnym sezonie Enzo Maresca ma bowiem problemy z obsadzeniem tej pozycji. Po pierwsze wpływ na to mają liczne kontuzje, a po drugie niektórzy zawodnicy nie sprawdzili się na Stamford Bridge. Do takich bez wątpienia należy Axel Disasi, który zawodził i związku z tym powędrował na wypożyczenie do Aston Villi.

Według najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański serwis “TodoFichajes.com” Chelsea uznała za priorytet sprowadzenie stopera Sevilli, Loica Bade. 24-letni Francuz wyróżnia się na tle innych defensorów występujących w La Lidze, a to przykuło uwagę londyńskiego klubu. Włodarze The Blues podobno są gotowi zaoferować za mierzącego 191 centymetrów środkowego obrońcę około 30 milionów euro, co zdaniem mediów powinno zadowolić działaczy z Andaluzji.

Loic Bade z powodzeniem występuje w barwach Sevilli od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan ze Stade Rennes. Na początku reprezentant Francji przywdziewał koszulkę hiszpańskiej ekipy na podstawie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za 12 milionów euro. Perspektywiczny defensor w koszulce andaluzyjskiej drużyny rozegrał łącznie 82 mecze, zdobył 3 bramki i zaliczył 2 asysty.