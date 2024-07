Liverpool znalazł następcę Salaha. Zagrał w finale Ligi Mistrzów

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Karim Adeyemi na radarze Liverpoolu. Miałby zostać następcą Salaha

Liverpool rozpoczyna nowy rozdział, który w głównej mierze będzie zależał od Arne Slota. Holender zastąpił Juergena Kloppa na stanowisku pierwszego trenera i od sezonu 2024/2025 będzie odpowiadał za wyniki The Reds.

Klub chce przygotować szkoleniowcowi jak najlepszą kadrę, aby ten mógł się skupić tylko i wyłącznie na sportowych aspektach. Jednym z przyszłościowych celów jest znalezienie następcy Mohameda Salaha, który w tym roku skończył 32 lata.

Jak poinformował serwis Todo Fichajes, działacze Liverpoolu wytypowali potencjalnego kandydata. Mianowicie jest nim Karim Adeyemi z Borussii Dortmund, czyli gracz odnajdujący się w grze na obu skrzydłach.

Niemiec w poprzednim sezonie nie pełnił najważniejszej funkcji w BVB, ale znacząco przyczyniły się do tego problemy zdrowotne. Gdy pod koniec rozgrywek zawodnik doszedł do siebie, to przekonał Edina Terzicia. Efektem tego był m.in. występ w finale Ligi Mistrzów.

Wydaje się, że sposób gry Adeyemiego odpowiadałby Liverpoolowi. Niemiec bazuje na szybkości, lubi dryblować i ścinać akcje do środka. Bardzo podobnie prezentuje się Mohamed Salah, który w najbliższych latach będzie powoli schodził ze sceny. Jeśli The Reds szukają następcy, to 22-latek bez wątpienia jest ciekawą opcją.

