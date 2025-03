Liverpool znalazł następcę Alexandra-Arnolda! Transfer gwiazdy o krok

Jeremie Frimpong jest coraz bliżej letniego transferu do Liverpoolu. Jak podaje portal Daily Record rozmowy ws. transakcji są na ostatniej prostej. Holender ma zastąpić w zespole Trenta Alexandra-Arnolda.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Jeremie Frimpong coraz bliżej transferu do Liverpoolu

Liverpool doprowadził do sytuacji, w której wygasają kontrakty trzech kluczowych zawodników. Zarząd nieustannie prowadzi z nimi negocjacje, lecz ostatnie informacje sugerują, że Trent Alexander-Arnold podjął już decyzję ws. przyszłości. Fabrizio Romano przekazał, że Anglik jest coraz bliżej podpisania umowy z Realem Madryt. Wszystko wskazuje więc na to, że “The Reds” nie uda się zatrzymać obrońcy.

W związku z potencjalnym rozstaniem Liverpool musi znaleźć zawodnika, który wejdzie w buty 26-latka. Najpoważniejszym kandydatem, o którym pisano od wielu miesięcy był Jeremie Frimpong, czyli wahadłowy Bayeru Leverkusen. Okazuje się, że transfer do Premier League jest coraz bliżej. Nowe wieści ws. transakcji z udziałem rewelacyjnego bocznego obrońcy przekazał portal Daily Record.

Ich zdaniem Frimpong jest zdecydowany na przeprowadzkę do Anglii. Co więcej, Liverpool prowadzi z nim rozmowy, które zmierzają do szczęśliwego zakończenia. Negocjacje są na ostatniej prostej, a porozumienie pomiędzy obiema stronami powinno być jedynie kwestią czasu.

Frimpong trafił do Bayeru Leverkusen zimą 2021 roku z Celtiku Glasgow za 11 milionów euro. Podczas pobytu w niemieckim klubie 24-latek rozegrał łącznie 182 mecze, w których zdobył 29 goli i zanotował 40 asyst. Portal Transfermarkt wycenia go na 50 mln euro.