Liverpool znalazł alternatywę dla Isaka. Chce światową gwiazdę

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Liverpool ruszy po gwiazdę Realu, jeśli nie ściągnie Isaka

Liverpool wciąż szuka wzmocnień ofensywy przed zamknięciem letniego okna transferowego. Priorytetem Arne Slota jest Alexander Isak, ale Newcastle United nie chce rozstawać się ze swoim napastnikiem. W konsekwencji klub z Anfield przygotował alternatywny plan. Według informacji serwisu GiveMeSport w kręgu zainteresowań znalazł się Rodrygo z Realu Madryt.

Brazylijczyk w poprzednim sezonie miał udział przy 23 bramkach i jest uznawany za piłkarza klasy światowej. Mimo to 24-latek nie ma pewności co do swojej pozycji w zespole Xabiego Alonso. W ostatnich tygodniach coraz częściej rozpoczynał mecze na ławce rezerwowych. Został też pominięty przy powołaniach do reprezentacji Brazylii. Ten fakt według angielskich mediów zwiększa jego chęć na podjęcie nowego wyzwania.

The Reds wiedzą, że sprowadzenie Rodrygo nie będzie tanie. Mimo to w klubie panuje przekonanie, że Real Madryt mógłby zgodzić się na transfer, jeśli otrzyma satysfakcjonującą ofertę. Mówi się o kwocie w granicach 100 milionów euro. W grze o Brazylijczyka pozostają także Manchester City i Arsenal.

Liverpool nie podjął jeszcze decyzji, bo wciąż czeka na ostateczną odpowiedź Newcastle w sprawie Isaka. Jednak jeśli Sroki pozostaną nieugięte, klub z Anfield może zwrócić się w stronę skrzydłowego Los Blancos. Rodrygo to opcja mniej klasyczna niż napastnik z Premier League, ale w rzeczywistości jego uniwersalność mogłaby dać Slotowi nowe możliwości w ataku.