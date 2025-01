Liverpool zainteresowany gwiazdą Premier League. Chcą pomocnika

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Gibbs-White celem Liverpoolu

Nie wielu spodziewało się, że Nottingham Forest na obecnym etapie rozgrywek będzie zajmować drugie miejsce w tabeli Premier League, tuż za Liverpoolem.

The Reds planują pozyskanie Morgana Gibbsa-White’a z Nottingham Forest w 2025 roku. Zawodnik ma kontrakt ważny do 2027 roku. Zanotował łącznie pięć bramek i asyst swoich ostatnich pięciu meczach Premier League. To więcej niż obecni piłkarze Liverpoolu, Curtis Jones (trzy) i Dominik Szoboszlai (dwa). Choć statystyki tych trzech piłkarzy w tym sezonie są do siebie zbliżone.

Zespół Arne Slota może podjąć próbę sprowadzenia zawodnika już w styczniu, aby wzmocnić jakość drużyny w rywalizacji o mistrzowski tytuł. Jednak według doniesień Nottingham Forest najprawdopodobniej nie zgodzi się na sprzedaż swojego 24-letniego pomocnika.

Jednak w przypadku odrzucenia oferty, Liverpool nie zamierza rezygnować z Anglika. Nawet jeśli nie sprowadzą Gibbsa-White’a w styczniu, pozostanie on jednym z ich priorytetów transferowych w letnim okienku. Wtedy Nottingham Forest może być skłonniejsze do przyjęcia oferty, szczególnie jeśli będzie ona odpowiednio wysoka.

